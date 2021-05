Cachorro segue até a delegacia dona detida pela Gama por porte de drogas em Americana

Mulher de 30 anos foi detida com porções de crack e maconha; animal seguiu a dona por cerca de 3 quilômetros

Uma mulher de 30 anos foi detida pela Gama (Guarda Municipal de Americana) no bairro São Manoel, no final da tarde desta quarta-feira (26), ao ser flagrada com porções de drogas.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cachorro-acompanha-dona-gama.mp4 Vídeo gravado por patrulheiros da Gama

Após a ação, o cachorro da mulher seguiu a dona por cerca de três quilômetros até a delegacia. Um vídeo gravado pelos guardas registrou o momento em que o animal correu atrás da viatura.

Segundo a Gama, por volta de 16h50 uma equipe fazia patrulhamento pelo local dos fatos quando viu a mulher no interior de um imóvel abandonado.

Após ser abordada, foram localizadas com ela oito porções de crack, uma porção de maconha e R$ 40. Ao ser questionada, ela disse que era usuária e que na residência dela havia mais duas porções de maconha.

Diante do que foi encontrado, a mulher foi encaminhada até o plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência. As drogas foram apreendidas e a mulher, liberada com o seu cachorro.