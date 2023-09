Um cachorro foi resgatado no final da tarde desta quinta-feira (7), pela Gama (Guarda Municipal de Americana), de um apartamento em um condomínio localizado na Rua Maranhão, no bairro Balneário Salto Grande, em Americana. O animal havia sido abandonado no interior do imóvel e foi encontrado com aparente desnutrição e fraqueza.

Ocorrência foi atendida pela Gama nesta quinta-feira – Foto: Marlon Oliveira / Gama

Uma denúncia levou os patrulheiros até o local. Não havia pessoas no apartamento, mas vizinhos informaram que a moradora havia se mudado há alguns dias, deixando o animal sozinho no interior do imóvel.

A mulher de 49 anos compareceu ao local e se identificou como proprietária do apartamento. Ela confirmou a mudança, mas contou ter cedido o apartamento para sua filha, de 30 anos, morar com o genro e netos, o que ainda não teria acontecido porque a jovem e a criança estariam com uma virose. A mulher disse desconhecer a situação do cachorro, já que o genro havia se responsabilizado por cuidar dele.

Ela abriu o apartamento para os guardas, que constataram muita desorganização, sujeira, fezes e urina do animal, que também demonstrou desnutrição e fraqueza. Além disso, não havia água potável à disposição do cão.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) foi acionado e recebeu o animal para posterior avaliação de um médico veterinário, com o objetivo de constatar doença ou maus-tratos.

A mulher fez contato com a filha e, juntas, elas decidiram doar o cachorro, considerando que a família já possui outros quatro animais de estimação e poucas condições financeiras e emocionais para os cuidados.

A Polícia Civil deliberou o registro da ocorrência de abuso a animais, sob a pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição de guarda, por se tratar de um cachorro. Entretanto, aguardará o recebimento do laudo do médico veterinário para as devidas providências judiciais.