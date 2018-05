Caçambeiros protestam em apoio aos caminhoneiros

Além das filas em postos de combustíveis, Americana registrou também nesta quinta-feira dois protestos. O primeiro foi na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que teve uma faixa bloqueada por caminhoneiros. O outro foi realizado por cerca de 30 caçambeiros, que saíram do Parque Universitário e foram até o portal, na Avenida Antonio Pinto Duarte.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O bloqueio na rodovia ocorreu entre os acessos para Nova Odessa e para a Avenida Nossa Senhora de Fátima, no sentido da Rodovia Anhanguera (SP-330). Dezenas de caminhões, vans e outros veículos de trabalhadores do transporte pararam no acostamento, formando uma longa fila. Os manifestantes bloquearam uma das faixas, provocando lentidão no trecho. Os motoristas que passavam de carro pelo local buzinavam em apoio ao movimento.

Cerca de 30 caçambeiros de Americana foram do Parque Universitário até o portal de entrada da cidade em uma manifestação que durou quase três horas. O grupo passou pelas avenidas Brasil e da Saudade fazendo buzinaço, mas deixava uma faixa livre para o tráfego dos demais veículos. Segundo a Polícia Militar)não houve problemas.





















+ 2

Resumir Galeria

O protesto, organizado pela Acam (Associação dos Caçambeiros de Americana), serviu como solidariedade aos caminhoneiros e também como queixa ao preço do diesel.