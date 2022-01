Caçambas de lixo causam transtornos no Centro de Americana

As caçambas de lixo localizadas na Rua Washington Luís, no Centro de Americana, na altura do número 143, se tornaram um problema para os comerciantes do entorno. Mau cheiro, insetos e a frequência da coleta de lixo foram alguns dos transtornos citados pelos lojistas.

Alimentos estão sendo descartados nas lixeiras, que ficam no Centro – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Tem algumas caçambas nas quais os próprios lojistas descartam o lixo, porém, a prefeitura não faz a limpeza e nem a retirada desse lixo diariamente”, relatou a gerente comercial Priscila de Paiva, de 36 anos.

Ainda segundo ela, há descarte irregular nas caçambas. “A gente vê que tem restaurante que descarta alimento ali, que não é nem no saco, é direto na lixeira”, contou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O local onde as caçambas estão localizadas também é alvo de críticas. “Se você entrar ali no calçadão, tem dois lugares de alimentação. Eu acho uma falta de respeito”, apontou a vendedora Valquíria Fernanda, de 31 anos.

“Ontem [segunda-feira] estava insuportável. As pessoas que entravam na loja não conseguiam ficar”, completou Valquíria.

De acordo com nota enviada pela Prefeitura de Americana, no fim do segundo semestre foi identificado que há um descarte indevido de peixe e frango no local à noite. Uma equipe de coleta da Secretaria de Obras está tentando localizar o responsável pelo ato.

A Unidade de Serviços Urbanos está preparando orientações sobre como descartar esse tipo de alimento. O recomendado é que, antes do descarte, o comerciante refrigere esses resíduos, ensaque e aguarde pela coleta no próprio estabelecimento, que neste caso ocorre em dias alternados.

Na segunda-feira, em função de um problema logístico, houve atraso para a realização do trabalho e não foi possível lavar as caçambas. A limpeza ficou programada para terça-feira.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin