Cabo da PM de Americana ajuda em parto em São Paulo

Cabo Lopes segura o bebê ao lado do soldado Setto - Foto: Divulgação/Polícia Militar

O cabo Marcos Haroldo Lopes da Silva, que atua no 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) ajudou em um parto enquanto trabalhava na atividade delegada (hora-extra da corporação), na região da Sé, em São Paulo, nesta terça-feira (3). Ele estava acompanhado do soldado Gustavo Rodrigues Feliciano Setto, que trabalha no 50º BPM/I de Itu.

Os PMs estavam no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Praça do Ouvidor, quando uma adolescente de 11 anos os abordou e contou que uma mulher que mora no mesmo prédio que ela estava em trabalho de parto.

Eles foram até ao apartamento da gestante e a encontraram na cama. Utilizando luvas cirúrgicas, eles iniciaram o procedimento de primeiros socorros e realizaram o parto de um menino. Em seguida eles amarraram o cordão umbilical com um barbante limpo, para evitar infecções para o bebê e sua mãe.

Na sequência, foi acionado o corpo de bombeiros, que socorreu a mãe e o filho ao Hospital Santa Casa, em São Paulo.