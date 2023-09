Alguns moradores e comerciantes de Americana reclamaram nesta segunda-feira (25) de um cabo frouxo que tem atrapalhado o trânsito na Rua Antônio Nardo, no Jardim Brasil.

Cabo está quase no nível da rua no Jardim Brasil, em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O serralheiro Leandro Sanches contou que no último fim de semana um caminhão se enroscou no cabo e foi embora.

“A gente não tem certeza se é cabo de energia ou telefonia, mas a qualquer momento algum caminhão vai arrancá-lo de vez e deixar os moradores sem fornecimento”, disse Sanches.

A dona de casa Maria Aparecida dos Santos afirma que alguém até pendurou um saco vazio no cabo para chamar a atenção dos motoristas.

“Não passo por lá porque tenho medo, quando preciso sair de carro geralmente dou a volta no quarteirão.”

Equipes vão analisar o problema

A CPFL Paulista informa que os fios em questão são de telecomunicações e não pertencem à distribuidora. No entanto, equipes serão enviadas ao local para realizar a correção, em caráter emergencial, eliminando o risco de acidentes.

A companhia também notificará as empresas envolvidas para que verifiquem seus cabos no trecho.

A concessionária orienta ainda que sempre que for identificado algum cabo rompido ou caído no chão, para que as pessoas entrem em contato com o serviço emergencial, no telefone 0800 010 1010.

Quando a concessionária toma ciência de irregularidades na rede de telecomunicações, que trazem risco a população e a rede elétrica, a CPFL informa que faz a correção em caráter emergencial.

A empresa explica ainda que os cabos de energia elétrica respeitam normas de qualidade e jamais ficam enrolados ou pendurados.