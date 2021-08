Business Park 9 de Julho está pronto para receber empresas

Empresário Marcos Dei Santi, sócio-diretor da Cemara Loteamentos - Foto: Cemara Loteamentos.JPG

Com localização privilegiada – portaria instalada na Avenida Nicolau João Abdalla, com excelente e rápido acesso à Rodovia Anhanguera – e investimento privado de R$ 40 milhões, o Business Park 9 de Julho é uma ótima oportunidade que Americana oferece aos empresários que fazem negócios em diversos segmentos industriais e comerciais na cidade e na região.

O Condomínio Industrial é um bairro planejado empresarial, com fechamento perimetral e portaria de controle de acesso, com espaço de serviços: sala de recepção e-commerce, sala de espera e recepção aos condôminos e motoristas, sala administrativa e ambulatório para exames médicos ocupacionais.

No Condomínio está prevista a construção de um espaço multiuso, com as seguintes facilidades: auditório, coworking, cozinha e refeitório e uma sala de descompressão – um ambiente estimulante e descontraído que oferece atividades interessantes e divertidas aos colaboradores, como jogos, sala “beauty” e relaxamento.

Como diferencial de infraestrutura, o Business Park 9 de Julho destaca-se pela implantação de cabeamento em fibra óptica de telefonia e internet, que será capaz de operar na futura tecnologia 5G. Outro relevante destaque é o investimento da Loteadora em uma nova e moderna Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), que atenderá todas as empresas do Condomínio, sem dependência do sistema público de tratamento.

Com área total de 390 mil m², o Business Park 9 de Julho conta com 390 unidades dentro do perímetro de fechamento, com no mínimo 750 m² cada, e 45 terrenos fora desse perímetro, mas com frente para a Rodovia Anhanguera.

A Loteadora informa que foram vendidos 193 terrenos para diversas empresas na cidade e região, que atuam em metalurgia, têxtil, alimentos, distribuição, construção civil, sistemas de informação, consultoria, e-commerce, plásticos, agronegócio e outros.

“É um empreendimento que visa a abertura de empresas e geração de empregos em Americana. Se calcularmos uma média de 15 pessoas por empresa, estamos falando em 6 mil postos de trabalho diretos no empreendimento”, comenta o sócio-diretor da Cemara Loteamentos, Marcos Dei Santi.

Ele também ressalta a parceria feita com escritórios de engenharia e arquitetura na cidade, com profissionais acompanhando e ajudando o interessado na escolha da melhor opção de terreno, e a Loteadora dá o projeto arquitetônico. “Isso acelera a ocupação do Condomínio e dá um excelente padrão construtivo ao bairro; atualmente há 12 empresas em operação no BP 9 de Julho e outras mais com projetos em aprovação na Prefeitura”.

A Loteadora informa que tem um projeto em andamento, para oferecer aos empresários a oportunidade de adquirir o galpão já pronto, com financiamento próprio e direto, além dos terrenos em comercialização.

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.