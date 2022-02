Busca por testes de Covid tem queda de até 70% em laboratórios e farmácias

Situação começou a ser notada no final de janeiro; número de casos positivos da doença continua subindo

Depois da explosão de busca por testes de Covid-19 nos dois últimos meses, e a escassez de insumos para a realização dos exames, laboratórios e farmácias de Americana e Santa Bárbara d’Oeste relataram redução de até 70% na procura pelos testes.

A queda começou a ser notada pelas unidades no fim de janeiro e começo de fevereiro. O diretor administrativo da Biolabor, em Santa Bárbara, Rafael Vono, contou ao LIBERAL nesta sexta, que em janeiro, o laboratório realizava cerca de 70 exames por dia, agora, são em média 40, cerca de 42% a menos.

Ainda de acordo com ele, os números de casos positivos também caíram se comparado com o último mês.

“Tinha dia que era positivo atrás de positivo, era assustador, era um ou outro que dava negativo. Agora eu acho que vai começar a cair e, se aumentar, não deve ser como o começo do ano” disse sobre a situação.

Já no Caprilab, em Americana, a biomédica Priscila Bortolozzo disse que a queda na procura pelos testes, em comparação com janeiro, é de 70%. No laboratório Pasteur, o número de coleta de exames caiu 50% em fevereiro até agora.

O cenário é o mesmo em duas farmácias de Americana. O balconista de uma drogaria no Parque Novo Mundo disse que a procura diminuiu em 20%. Os casos positivos para a doença também começam a apresentar queda, de acordo com ele. Em janeiro, os resultados positivos equivaliam a 90% dos exames. Agora, a média é de 50% dos testes realizados.

Outra farmácia no Jardim Girassol contou que a aplicação dos testes diminuiu 50%.

Apesar da redução na procura, Americana continua contabilizando aumento nos casos positivos para a doença. Em 31 de janeiro, a cidade tinha 32.431 ocorrências. Nesta sexta, a prefeitura informou 35.115 casos de coronavírus.

O alívio na procura pelos testes é registrado após dois meses que foram marcados pela escassez de exames de Covid-19, situação agravada pelo avanço da variante Ômicron, o aumento no número de casos de síndromes gripais e a necessidade de apresentar o resultado para viagens internacionais.

Internados

O número de pessoas internadas em leitos de Covid-19 em Americana é o menor das últimas três semanas. Conforme boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira, há 59 internados na cidade.

Trata-se do menor número desde 21 de janeiro, quando havia 55 internados. Nesse intervalo, o pico foi 88, no dia 26.

Segundo os últimos dados da Vigilância Epidemiológica, a cidade tem 20 pessoas em UTIs e 39 em enfermarias.

Em contrapartida, nesta sexta-feira, o município registrou cinco novas mortes por coronavírus, de moradores que morreram entre o dia 12 de janeiro e ontem. Americana contabiliza 922 óbitos desde o início da pandemia de coronavírus.

*Colaborou Rodrigo Alonso