Busca por testes de Covid-19 em laboratórios de Americana e Santa Bárbara cresce 30%

Cerca de 10% da população testou positivo para a doença - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A busca por testes de Covid-19 em laboratórios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste cresceu 30% nas duas últimas semanas. Segundo fontes consultadas pelo LIBERAL, a explosão pela procura está relacionada ao aumento no número de casos de síndromes gripais e a necessidade de apresentar o resultado para viagens internacionais.

Nas unidades do laboratório Caprilab de Americana e Santa Bárbara, o aumento, nas últimas semanas, chegou a 30% e a quantidade de testes positivos para Covid-19 atingiu o mesmo percentual. “Tivemos um aumento na procura devido às pessoas estarem com sintomas como dor de garganta, tosse e coriza”, afirmou a clínica.

Em Santa Bárbara, o Biolabor Laboratório de Análises Clínicas oferece há duas semanas um exame capaz de detectar se a pessoa está com Covid-19 ou com o vírus da Influenza A e B. A maioria dos resultados, de acordo com o diretor administrativo da empresa, Rafael Vono, tem apontado Influenza A, que engloba, entre outros vírus, o H1N1 e o que está circulando mais intensamente, o H3N2.

O exame que permite essa diferenciação chama-se painel respiratório e custa o mesmo valor do PCR para Covid-19. “Esse teste tem ajudado muitas pessoas que ficam preocupadas com o cenário da Covid-19”, afirmou Rafael, acrescentando que desde o final de novembro, aumentou também os testes positivos para Covid-19.

“Aumentou em comparação com novembro que teve poucos casos”, declarou. Neste mês, até o momento, o laboratório fez 189 exames para testar Covid. No mês de novembro, foram 129.

A Unicoo, em Americana, registrou aumento de 30% na procura por testes de Covid-19 nas duas últimas semanas na comparação com as duas primeiras semanas do mês. Contudo, explica, essa diferença é influenciada pela sazonalidade, tendo em vista que em dezembro, com a redução do atendimento em consultório, os pacientes tendem a procurar diretamente o pronto atendimento.

“Além disso, parte do aumento está relacionada à procura pelo teste para viagens internacionais, cuja demanda cresceu 50% nas duas últimas semanas do mês na comparação com as duas primeiras semanas”, traz nota do laboratório.

A Unicoo ressalta ainda que é o único laboratório certificado pelo Instituto Adolfo Lutz para realização do exame RT-PCR nessa área, portanto, além de exames particulares, atua como apoio para outros laboratórios e instituições de saúde da região.