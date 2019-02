Busca por onça-parda conta com armadilha fotográfica no Botânico

O Jardim Botânico de Americana conta com uma equipe de biólogos de vigia e uma armadilha fotográfica para captar qualquer movimento que possa indicar a localização de uma onça-parda, que teria sido avistada no local por visitantes.

O espaço teve seu horário alterado após relatos de que uma onça-parda foi avistada no local na noite desta terça-feira. O espaço está sendo fechado mais cedo, às 17 horas, e funcionará todos os dias desta maneira até que algum indício da presença do animal seja encontrado.

A operação teve início na noite desta quarta-feira (13), mas as câmeras não detectaram o felino, segundo informações do secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani. Elas possuem um sensor de movimento e estão preparadas para registrar a movimentação do animal. No momento, funcionários do Botânico estão em busca de pegadas ou qualquer rastro que tenha sido deixado pela onça-parda.

Ao LIBERAL, Giuliani, afirmou que o felino não representa perigo durante o dia, pois possui hábitos noturnos, e que dificilmente há ocorrências de ataques da espécie a seres humanos. Ele recebeu um comunicado com essas informações do Cenap/ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“De dia ela não vai aparecer”, afirmou o secretário – ele prevê que algum sinal do animal seja capturado até o final de semana por meio de armadilhas fotográficas montadas em diversas áreas do Jardim Botânico. Além disso, biólogos e veterinários ficarão de plantão para ajudar nas buscas.

Caso confirmem que ela está na região, uma equipe do Cenap/ICMBio será acionada para captura. Um comunicado foi colocado no portão de acesso ao Botânico por volta das 16 horas desta quarta-feira, alertando sobre a situação.

“Acreditamos que o animal possa ter visitado a área por se tratar de um local preservado, proporcionando segurança e bem-estar da espécie”, diz o documento, que aponta ainda que trata-se de uma espécie de vida livre e que o zoológico possui duas onças, que estão “perfeitamente alojadas em seu recinto”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A administração do local teve conhecimento da possível aparição do animal na noite de terça, após duas pessoas relatarem que viram uma onça por volta das 21 horas. Funcionários percorreram toda a extensão da área ontem e não a encontraram. O secretário de cultura acredita que a ‘invasão’, se confirmada, se deu pela caça a outros animais, como cutias.

Umas das pessoas que disseram ter avistado uma onça-parda no Jardim Botânico é o empresário Ariovaldo Reis, de 55 anos. Ele normalmente faz caminhadas na Avenida Brasil, mas resolveu alterar sua rota pois estava voltando de contusão e queria um trajeto diferente, quando foi surpreendido por volta das 21 horas de terça-feira.

“Eu estava nos meus últimos 100 metros, quase de frente com o alojamento dos escoteiros, eu vi um bicho vindo pro meu lado. Eu percebi que ele deu uma freada e saiu de lado, sumiu na escuridão”, contou ao LIBERAL. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Reis afirma que “com certeza” era uma onça-parda e que, no início, achou que o Botânico havia fechado e estava preso com o felino. “Quando eu percebi que a janelinha do guarda tava entreaberta, e a luz acesa, aí eu andei mais uns 10 metros e dei um pique”.

O empresário teme pela segurança dos frequentadores. “O bicho naturalmente tem medo, ele não tá acostumado a ver pessoas, e o medo dele chega até o limite da fome, a gente nunca sabe”, finalizou.

A reportagem foi até o Jardim Botânico na tarde de ontem e conversou com quatro funcionários do local. Todos eles afirmaram não terem visto a onça e que boatos da presença do felino começaram a circular terça-feira à tarde.

“Vou embora. Não dá pra arriscar. Eu até perdi o fôlego, claro que ninguém tem culpa de ela ser atraída até aqui, mas tem que ter um aviso”, afirmou o educador físico Diego Suzini, de 36 anos – ele caminhava pela área, por volta das 15h30, e foi avisado pela reportagem sobre a possível aparição da onça – neste momento um comunicado ainda não havia sido colocado no portão de entrada.

OUTROS CASOS

O aparecimento de onças em Americana não é algo incomum. Em 2016, uma onça-parda foi capturada dentro da Unikita, empresa têxtil localizada no Jardim Boer. Foto: Dener Chimeli/O Liberal

O resgate do animal levou cerca de 6 horas e envolveu a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Gama (Guarda Municipal de Americana), Parque Ecológico e profissionais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade)

Em 2017, novo caso. Desta vez, o animal apareceu no bairro São Vito e foi resgatado em cima de uma árvore pelo Corpo de Bombeiros. O resgate exigiu até o uso de um caminhão com escada da corporação. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Este ano, em janeiro, bombeiros resgataram novamente uma onça-parda na sede da empresa Polyenka, na Rodovia Anhanguera (SP-330).