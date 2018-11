Buracos revoltam no Jardim Santa Eliza

Trafegar por algumas ruas do Jardim Santa Eliza, em Americana, não tem sido tarefa fácil para os motoristas. Os buracos atrapalham o trânsito e motivam reclamações. Na Rua Rosa Marchini Miante e Avenida Suzimara de Lourdes Bazaneli eles já existem há seis meses, segundo a moradora Patrícia Mendonça. De acordo com ela, as chuvas estão agravando a situação.

Foto: Divulgação

“A enxurrada aumenta os buracos e a situação vai ficando mais difícil”, conta. As duas ruas mencionadas por Patrícia ficam próximas a um condomínio residencial e recebem trânsito intenso. Para não ter que passar pelos buracos e correr o risco de danificar o veículo, alguns motoristas estão sendo obrigados a utilizar rotas alternativas. “Eu estou fazendo outros caminhos para não ter que passar por aqui, mas nem todo mundo consegue desviar”, informa.

Em nota, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou nesta segunda-feira que encaminhou a solicitação para o setor de tapa-buracos para incluir na programação dos serviços. Ela não citou datas, no entanto, para que isso aconteça.

