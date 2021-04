Buracos incomodam moradores na Vila Santa Maria

Moradores da Vila Santa Maria, na região do São Jerônimo, em Americana, enviaram reclamações sobre buracos que foram abertos pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) há cerca de dez dias e que ainda não foram consertados.

Buracos foram abertos na rua pelo DAE, mas prefeitura nada respondeu sobre as providências – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo um morador, que não quis se identificar, os buracos estão localizados nas ruas Suíça e Albânia, e podem causar algum tipo de acidente, além dos transtornos que já provocam aos moradores.

“É um problema recorrente em Americana. O DAE, quando faz esses reparos, não pode deixar dessa forma. Eles não têm preocupação nenhuma com as pessoas. Podem acontecer acidentes de carro, de moto, com pedestres, enfim, com transeuntes em geral por causa desses pedriscos soltos. É sempre assim”, afirmou.

A Prefeitura de Americana foi questionada se a autarquia tem alguma previsão de quando o problema será resolvido, mas a administração municipal não respondeu até o fechamento da matéria.

