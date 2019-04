Buracos e lixo causam reclamações no Jd. Nossa Senhora de Fátima

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O empresário Francisco Bonfati, de 51 anos, reclama dos buracos na Rua Goiânia, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, e da ausência de calçadas no trecho, que também virou alvo para descarte irregular de lixo. A via fica ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“Apesar de o mato estar roçado agora, alguns andam depositando aqui o lixo. A prefeitura não coleta e a calçada fica totalmente intransitável”, afirmou Bonfati.

As condições de tráfego da rua também são criticadas. “São muitos buracos. O veículo tem que sair do trajeto normal. É lastimável o que a gente encontra do lado do principal hospital público da cidade”, disse o empresário.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que, com relação aos buracos, será encaminhado à equipe de asfalto. Quanto ao descarte irregular, a Unidade de Limpeza Pública vai ser comunicada. “O descarte irregular é crime e pode ser denunciado no SAC da Prefeitura, pelo 3475-9024”, disse em nota. Com relação à calçada, será feito levantamento quanto aos custos.

