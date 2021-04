Buracos atrapalham passagem na Chácara Machadinho 2

Buracos ocupam um bom trecho da Rua João Zanaga e motoristas temem pelo risco de acidentes no local

Dois buracos na Rua João Zanaga, no trecho localizado na quadra entre a Avenida Paulista e a Rua Pernambuco, na Chácara Machadinho 2, em Americana, têm atrapalhado os motoristas que transitam pelo local.

Buracos ocupam um bom trecho da rua e motoristas temem pelo risco de acidentes no local – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A reclamação é de um morador da região, um supervisor de manutenção, de 58 anos, que preferiu não revelar o nome. Ele conta que os buracos começaram há cerca de dois meses, mas até agora a manutenção não foi feita.

O morador explica que o trecho é difícil para os motoristas desviarem porque os veículos ficam estacionados nas laterais da rua. Além disso, o trânsito é bastante movimentado já que a região possui muitos estabelecimentos comerciais. “Começou com um buraco, passou para dois e agora já está quase virando três”, reclama o supervisor.

A Prefeitura de Americana foi questionada e emitiu uma nota informando que enviaria uma equipe ao local para avaliar a situação, mas não informou nenhuma previsão sobre a data.

