Buraco no Zincão foi causado por problema em rede de água, diz Defesa Civil

Um buraco em uma viela da favela do Zincão, paralela à Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade, em Americana, foi causado por um problema em uma rede de água. A informação foi dada nesta terça-feira (9) pelo coordenador da Defesa Civil, João Miletta, em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Barraco de Rosimary está desmoronando na favela do Zincão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O órgão foi responsável pela análise da erosão e pelo preparo de um laudo que foi encaminhado à Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), da prefeitura.

Conforme o LIBERAL noticiou em dezembro de 2023, o buraco tem gerado temor aos moradores, ameaçado barracos ao redor e aumentado cada vez que chove, devido à enxurrada.

Na oportunidade, a reportagem visitou a residência da aposentada Rosimary Camargo, de 63 anos, e constatou que o piso da sala está “mole” e cedendo, possivelmente por conta de infiltrações e umidade do solo. Miletta chegou a citar essa situação durante a entrevista desta terça.

“Tem dois a três barracos que visitamos e estão desmoronando por debaixo. Pelo o que foi visto ali, algum encanamento deve ter escapado e a água está correndo no barranco [buraco]. Está jogando terra para fora. Mandamos um laudo para a [Secretaria de] Obras e ela irá ver”, contou.

O coordenador ainda afirmou que o ideal seria tirar as pessoas da favela.

A prefeitura informou, em dezembro do ano passado, que está em tratativas com o Estado para a construção de 250 moradias na região do Parque da Liberdade, que beneficiariam os moradores do Zincão.

Quanto ao buraco, a administração disse que recebeu o laudo da Defesa Civil e a Sosu irá verificar quais serviços são necessários.