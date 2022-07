Buraco em sarjeta causa queixas da população na Chácara Letônia, em Americana

Problema na Avenida Comendador Thomáz Fortunato tem preocupado por conta do risco de acidentes

Um buraco na sarjeta, na Avenida Comendador Thomáz Fortunato, na altura do número 2601, na Chácara Letônia, em Americana, tem preocupado os moradores da região.

“Já vi pessoa caindo, carro entrando naquele buraco e eu até já tropecei também”, contou o vidraceiro Sidinei de Jesus Silvestre, de 52 anos, morador do condomínio.

Buraco oferece perigo e morador disse que problema no local existe há mais de ano – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A preocupação de Sidinei também é a presença de muitas pessoas, incluindo crianças, já que próximo dali funciona a Escola Estadual Maria Lucia Padovani De Oliveira.

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a Prefeitura de Americana, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que há necessidade de colocar massa asfáltica no local devido à extensão do buraco e que isso faz parte da lista de demandas de trabalhos a serem executados.

A administração também reforçou que as pessoas podem protocolar pedidos de obras por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), no site da prefeitura (americana.sp.gov.br) ou então pelo telefone 3475-9024.