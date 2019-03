Buraco em calçada causa queixas na Vila Rehder

Um advogado de 51 anos, que pediu para não ser identificado, reclama que a calçada da Rua Cândido Cruz, na Vila Rehder, em Americana, foi quebrada para colocação de uma placa indicando a existência de parquímetro da Área Azul na via, e desde então segue sem reparos.

Segundo o munícipe, a placa foi instalada no início do ano e chegou a danificar o encanamento. O reclamante trabalha no local e tem percebido que a situação gera perigo para os pedestres, e pode ocasionar acidentes com idosos e crianças, por exemplo. Foto: Divulgação

Ele relata também que no período da noite a visibilidade daqueles que caminham pela região é afetada e que isso pode aumentar as chances de um acidente. O advogado diz que não procurou a Prefeitura de Americana e que entrou em contato diretamente com a reportagem.

Ao LIBERAL, a Estapar, empresa responsável pelo estacionamento rotativo na cidade, informou que “já solicitou o reparo do local”, e que ele deve ser realizado nesta sexta-feira.

