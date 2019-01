Buraco é consertado após reclamação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, após questionamentos do LIBERAL, realizou os reparos de uma obra inacabada da autarquia que dificultava a vida do aposentado João Batista de Faria, de 73 anos. O idoso, que é cadeirante, não conseguia descer a calçada que fica na frente da sua casa, na Rua Guilherme Almeida, na Vila Jones.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ele conta que o DAE fez a troca de uma tubulação na calçada no dia 17 de dezembro do ano passado, deixou o buraco aberto e não havia retornado para terminar o serviço até a última terça-feira. O homem, cadeirante e portador de monoparesia do membro inferior, disse que não conseguia se locomover pelo calçamento justamente pela obra inacabada. Ele tinha que descer do carro no meio da rua para acessar sua residência.

A reportagem questionou a Prefeitura de Americana na noite de terça-feira sobre o problema. Na manhã de ontem, o departamento esteve no local para solucioná-lo.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.