Buraco aberto pelas chuvas afeta trânsito no São Luiz, em Americana

Os moradores da Rua Antônio Meneghel, no São Luiz, em Americana, estão sofrendo com um buraco que foi aberto pelas chuvas há cerca de 20 dias. A cratera, sinalizada por um cavalete do DAE (Departamento de Água e Esgoto), está em um ponto que atrapalha o trânsito e alguns motoristas se arriscam a passar pela contramão para conseguirem fazer a conversão para a Rua São Vito.

Em entrevista ao LIBERAL nesta segunda, uma moradora da região, que não quis se identificar, relatou que o buraco também causou acidentes: “À noite, mesmo com o cavalete da prefeitura, fica difícil de ver [o buraco]. Esses dias um motoqueiro desceu a rua, não conseguiu frear a tempo e caiu. Sem contar que o odor de esgoto é muito forte.”

Buraco foi sinalizado com cavalete, mas vem colocando motoristas em risco – Foto: Gabriel Pitor / LIBERAL

Os ônibus também têm sido afetados. Quando um carro estaciona próximo ao buraco, o veículo não consegue transitar por conta do espaço reduzido. Com isso, os motoristas acabam buzinando até o dono sair na rua para mudar o automóvel de lugar.

Mas esta não é a única via com problemas. Os moradores das ruas Eduardo Michel e Humberto Casagrande reclamaram das condições do asfalto.

Em nota, o DAE de Americana informou que irá realizar as obras na Rua Antônio Meneghel nesta terça-feira. Sobre as outras vias, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos disse que “já realizou um levantamento sobre o recapeamento de algumas ruas do São Luiz, que serão atendidas de acordo com o cronograma”.