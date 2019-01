Bueiro fechado provoca inundações na Praia dos Namorados

Moradores da Rua Fortunato Nardini, na Praia dos Namorados, em Americana, têm convivido com inundações em suas chácaras quando chuvas fortes são registradas no município. O motivo, segundo o cirurgião dentista Ordival Rondelli, de 77 anos, é um bueiro fechado na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, esquina com a via onde mora o reclamante.

Foto: Divulgação

“Quando chove, a rua parece um rio. Entra água nas chácaras. Algumas tiveram o portão de entrada queimado”, afirmou à reportagem do LIBERAL o cirurgião dentista. Rondelli disse ainda que o asfalto está sendo prejudicado quando ocorrem chuvas. Segundo ele, desde 2017 o bueiro está tampado no local.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que foi feita vistoria no local na época e constatada que “a galeria encontrava-se executada dentro de uma propriedade particular, sob o imóvel, com danos à tubulação, o que estava causando erosão nesse terreno e riscos de prejudicar a estrutura do imóvel”.

