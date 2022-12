Brochi retoma ideia de construir a sede própria da câmara

O vereador Thiago Brochi (sem partido) foi eleito presidente da Câmara de Americana para o biênio 2023-2024, nesta sexta-feira. Em entrevista, ele afirmou que quer retomar a ideia da construção da sede própria da câmara em frente à rodoviária.

“Para mim, seria um sonho se eu conseguisse, com muito pé no chão”, comentou.

Brochi apontou que o Executivo conseguiu economizar em aluguel com a mudança do prédio do antigo colégio Divino Salvador para a sede do Jardim Miriam – o valor caiu de R$ 66 mil para R$ 45 mil mensais.

Escolhido pela maioria, Thiago Brochi, à direita, em conversa com o atual presidente, Thiago Martins – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Porém, as despesas ainda são altas. “Mesmo com a redução, a gente continua tendo dinheiro público alto investido em aluguel”, destacou.

Brochi, que até então era líder de governo do prefeito Chico Sardelli (PV) na câmara, recebeu 17 votos. Gualter Amado (Republicanos) e Professora Juliana (PT), ambos da oposição, também se candidataram. No entanto, eles tiveram apenas os votos deles mesmos.

Todos os demais votaram em Brochi, inclusive Dr. Daniel (PDT). Os dois já protagonizaram seguidos bate-bocas no plenário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência, os vereadores elegeram Léo da Padaria (PV) como vice-presidente, com 18 votos favoráveis. Juliana se absteve.

A Mesa Diretora ainda vai contar com o primeiro secretário Marcos Caetano (PL), o segundo Lucas Leoncine (PSDB), Marschelo Meche (PL) e Fernando da Farmácia (PTB). Todos são da situação.

Juliana tentou todos esses cargos, com exceção de vice-presidente. Ela batia na tecla de que havia a necessidade de uma mulher na Mesa. Porém, em todas as eleições para secretário, ela recebeu apenas os votos dela e de Gualter.

PERFIL

Aos 40 anos, Brochi está em seu segundo mandato como vereador eleito. Formado em Gestão Pública, ele também atuou em outras duas legislaturas como suplente.

Neste biênio, o vereador exerceu a função de segundo secretário da Mesa Diretora. Ele também já foi primeiro secretário. Brochi argumenta que sua experiência o credencia a assumir a presidência.

O parlamentar se desfilou do PSDB em novembro, por conta de divergências com lideranças locais. Ele também era crítico do ex-governador João Doria, que integrava o partido até outubro.

Neste ano, Brochi passou a se alinhar com políticos do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas eleições, o vereador fez campanha para dois candidatos a deputado da sigla e também manifestou apoio a Bolsonaro e ao governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), que representava a ala bolsonarista no pleito.

Novo presidente mira concurso, segurança e privacidade

O presidente eleito da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), já traçou prioridades para seu mandato. Ele planeja, principalmente, oficializar o concurso público da Casa, melhorar a segurança da sede e promover mudanças nos gabinetes dos vereadores, buscando maior privacidade.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta semana, o concurso deve preencher de 20 a 25 vagas de imediato e visa, inclusive, atender às exigências o TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que aponta excesso de cargos comissionados na câmara.

A ideia é substituir os comissionados por concursados. Brochi afirmou que ainda buscará saber quais setores precisam de novos funcionários. A prova está prevista para 2023. “Há a necessidade real do concurso público”, destacou.

Quanto à segurança, ele disse que a câmara possui um “acesso muito fácil”. De acordo com Brochi, em outras casas legislativas há um controle melhor de entrada.

“Quero ouvi-los [os vereadores] também, quero conhecer outros lugares para ver como funciona, para que a gente possa trazer o melhor para cá”, comentou.

Segundo Brochi, também existem reclamações sobre privacidade nos gabinetes, que são divididos por paredes de drywall. Dessa forma, um consegue ouvir a conversa do outro. “Vamos estudar a possibilidade de verificar, através de licitação, alguma empresa que possa melhorar essa questão”, declarou.

Ele ainda disse que quer instalar na câmara um órgão público que possa prestar um serviço a mais à população, como, por exemplo, emitir documentos.