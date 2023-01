Brochi estuda abrir câmara à população um sábado por mês

O presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi (sem partido), estuda abrir o prédio do Legislativo um sábado por mês à população. A ideia é, nesse dia, oferecer diferentes tipos de serviços aos cidadãos, por meio de parcerias com empresas, prefeitura e entidades, como a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Brochi pretende realizar a ação sempre no último sábado do mês, das 8h ao meio-dia. Ele informou que ainda vai realizar reuniões sobre o assunto, tanto com os eventuais parceiros quanto vereadores.

“É uma forma de trazer a população mais para perto do cotidiano do Legislativo. Sabemos que hoje em dia existem as redes sociais, que facilitam muito o contato dos cidadãos com a câmara e os vereadores, mas muita gente não consegue vir durante a semana em razão de compromissos de trabalho”, afirmou o presidente, que assumiu o cargo no último dia 1º.

Além da possibilidade do contato com os vereadores num horário mais acessível para os trabalhadores, Brochi quer que os moradores tenham acesso a serviços como orientação do Procon, palestras e impressão de documentos, tudo de forma gratuita.

“A gente está pensando em uma forma organizada para receber o pessoal. Eles devem fazer algum tipo de cadastro”, disse.

Segundo o vereador, a Casa também poderia receber atividades culturais e até feiras de adoção de animais nesse período. “São várias opções que nós temos para que a gente possa aproveitar melhor essa abertura da câmara”, comentou.

Brochi, agora, irá atrás de pessoas que possam ajudá-lo a concretizar suas ideias. O parlamentar contou que, na próxima semana, deverá tratar do assunto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.