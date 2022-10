Brochi e Leoncine, ambos do PSDB, se movimentam pela presidência da câmara

Dois vereadores do PSDB se movimentam em busca da presidência da Câmara de Americana para os próximos dois anos: Lucas Leoncine e Thiago Brochi. O mandato do atual presidente, Thiago Martins (PV), termina ao final deste ano. Não há possibilidade de reeleição.

Brochi, que está em seu segundo mandato como vereador eleito e atuou em outras duas legislaturas como suplente, atualmente é o líder do governo Chico Sardelli (PV) no Legislativo e segundo secretário da Mesa Diretora. Durante sua passagem pela Casa, ele também já foi primeiro secretário.

“Com essa experiência que tenho, eu gostaria de colocar meu nome à disposição, e aí os vereadores decidem aquele que será eleito presidente da Câmara Municipal”, declarou.

Ele afirmou ter falado apenas com “poucos” vereadores sobre o assunto por enquanto, mas prometeu “trabalhar muito” para ser eleito. “Esse é o meu desejo daqui para frente”, ressaltou.

Leoncine, que exerce seu primeiro mandato, tem esse objetivo desde quando assumiu uma cadeira na câmara. “Mantenho firme a minha intenção de disputar. Desde o começo do mandato, eu já queria ser presidente, e não vou perder a oportunidade de disputar agora”, disse.

Sua intenção já virou assunto nos bastidores da Casa. No entanto, o tucano apontou que deverá colocar sua candidatura em pauta, de fato, somente após o segundo turno das eleições.

“Aí a gente começa a discutir. Já tem conversa com alguns, mas tudo vem se confirmar depois do segundo turno das eleições”, comentou o vereador, que recebeu elogios de seu provável adversário.

“O Lucas tem todas as qualidades possíveis para que ele possa colocar o nome à disposição, assim como eu já tenho um certo tempo de Câmara Municipal”, pontuou Brochi, que, apesar de fazer parte do PSDB, já não tem acompanhado mais as pautas do partido.

Conforme o LIBERAL noticiou em abril, ele alegou divergências com lideranças locais e adiantou que, quando houver a oportunidade, deixará a sigla.

A eleição do novo presidente, assim como de toda a Mesa Diretoria do próximo biênio, acontece em 16 de dezembro – o Regimento Interno determina que o pleito ocorra um dia depois da última sessão ordinária do ano. A escolha será feita por meio de votação.