Brincadeira com gasolina a R$ 9 dá dor de cabeça a dono de posto

Filas de virar o quarteirão, espera de 1h20 para abastecer, bate-boca, bombas secas e litro da gasolina à venda por R$ 5,69 pinçaram o retrato desta quinta-feira em postos de combustíveis da região.

Em Americana, uma foto que mostrava uma placa o preço do etanol a “9,49” e a gasolina a “9,19” em um posto na Avenida Brasil gerou denúncias no Procon, polêmicas nas redes sociais e deixou o dono do posto, Paulo Sérgio Carrano, desesperado.

O combustível já havia acabado na noite de quarta. Tudo não passou de uma brincadeira de uma funcionária, disse Carrano ao LIBERAL.

Ela mudou os números para fazer uma foto e mandar a amigos, de brincadeira. Foi questão de “segundos”, diz a funcionária. Mas nesse meio tempo, alguém tirou a foto e o caso foi parar no Facebook. “Fiquei arrasada com a repercussão”, lamentou a funcionária. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

ESPERA

Em um posto Apollo da Avenida Brasil, motoristas esperaram cerca de uma 1h20 para abastecer na tarde desta quinta-feira. Longine Sanches, de 58 anos, passou por vários postos secos antes de enfrentar a fila. “Vim aqui e enchi o tanque”. Carlos Maurício Ribeiro, 27 anos, motorista de Uber, rodou desde a manhã até encontrar o posto e esperar 1h15.