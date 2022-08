Briga entre pai e filho tem facada e golpe com barra de ferro

Idoso de 64 anos esfaqueou o filho, de 41, que o atingiu com um pedaço de ferro; caso ocorreu na Cidade Jardim

Uma discussão familiar no bairro Cidade Jardim, em Americana, terminou em agressão nesta quarta-feira (17). Um idoso de 64 anos teria esfaqueado o próprio filho, de 41, que reagiu e atingiu-o com uma barra de ferro no braço.

Ambos foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Os dois tiveram ferimentos no braço. O pai sofreu uma fratura e o filho chegou a ter exposição de musculatura por conta da facada, segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana).

Por volta das 18h, os guardas foram acionados para conter uma confusão em uma residência na Rua Bromélias. Quando chegaram ao endereço, as vítimas recebiam atendimento médico, antes de seguirem para o hospital.

Após receberem alta médica, eles compareceram à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado como lesão corporal, sendo liberados após prestarem depoimento. O caso será investigado.