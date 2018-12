Briga de vizinhos termina com um esfaqueado em Americana

Uma briga de vizinhos terminou com um homem esfaqueado na madrugada desta segunda-feira no bairro Nova Americana, em Americana. Um ajudante de 41 anos desferiu uma facada contra o vizinho, sob alegação dele estar assediando sua mulher. A vítima, um desempregado de 50 anos, foi encontrada por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) com um ferimento no pescoço.

Consciente, o homem denunciou o acusado como sendo o autor da tentativa de homicídio. Ele foi levado ao Hospital Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para atendimento médico. Até a publicação desta reportagem, não havia detalhes do estado de saúde da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os patrulheiros foram acionados por vizinhos que ouviram o barulho da briga. O suposto autor do crime foi encontrado na sua residência, sentado no sofá, e com uma faca de cabo preto ao lado. Ao ser questionado pelos policiais sobre os fatos, ele confessou o ocorrido e acabou conduzido ao plantão policial.

Ao dar detalhes ao delegado de plantão, disse que a faca encontrada em sua residência não foi a utilizada no crime. Após atingir o vizinho, ele acabou jogando a faca num terreno próximo à casa onde mora. Os policiais fizeram buscas no local indicado pelo acusado e localizaram a arma. Ele foi preso em flagrante.