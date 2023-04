Botão do pânico obrigatório nas escolas particulares é aprovado

A proposta entrou na pauta da sessão desta terça em regime de urgência e foi aprovada por unanimidade - Foto: Câmara de Americana - Divulgação.JPG

A Câmara de Americana aprovou nesta terça-feira (18), em primeira discussão, um projeto de lei que obriga as escolas particulares a aderirem ao botão do pânico disponibilizado pela prefeitura.

Assinado pelos vereadores Thiago Brochi (sem partido) e Silvio Dourado (PL), o texto ainda precisa passar por mais uma votação na próxima semana antes de ir para a sanção do prefeito Chico Sardelli (PV).

Conforme o LIBERAL noticiou na semana passada, o sistema já funciona na rede municipal e está disponível para escolas particulares e estaduais que tiverem interesse. O dispositivo é acessado por meio de um aplicativo de celular e aciona a Gama (Guarda Municipal de Americana) de forma imediata, com apenas um toque.

As unidades interessadas deveriam procurar a Guarda a partir da última segunda, na sede da corporação – Avenida Bandeirantes, 2.100, Colina. Na segunda, de acordo com a prefeitura, apenas uma escola estadual solicitou acesso ao botão do pânico.

Ao final desta semana, as escolas que não tiverem feito a solicitação começarão a ser visitadas pelo patrulhamento escolar da Gama, que vai oferecer o dispositivo para elas.

O projeto aprovado pela câmara impõe que a adesão seja obrigatória no caso das unidades particulares. A proposta entrou na pauta da sessão em regime de urgência e foi aprovada por unanimidade, mas rendeu um debate com opiniões diversas.

Para Gualter Amado (Republicanos), a propositura, por consequência, coloca a prefeitura e a Gama como responsáveis por tudo que acontece dentro das escolas particulares. Ele apontou que essa situação pode trazer complicações no futuro.

“Quando você obriga uma instituição privada a utilizar um botão do pânico fornecido pela prefeitura municipal e atendido pela Guarda Municipal de Americana, é a mesma coisa que a Guarda estar se comprometendo a dar segurança para uma instituição privada”, afirmou.

Um dos autores, Brochi disse entender o posicionamento do colega. Porém, destacou que a discussão sobre o tema, por si só, já pode incentivar as escolas a irem atrás do aplicativo. “O que vale é levantar realmente o assunto”.