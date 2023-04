Botão do pânico: 32 escolas particulares já pediram o aplicativo em Americana

Profissionais da rede municipal receberam treinamento para usar o sistema - Foto: Secom / Divulgação

Das 42 escolas particulares de Americana, 32 já pediram o aplicativo do botão do pânico para a Gama (Guarda Municipal de Americana). O dispositivo permite o acionamento da corporação com apenas um toque.

O número foi divulgado pela autarquia nesta segunda-feira, em resposta ao LIBERAL. Além das particulares, uma escola estadual também solicitou acesso ao sistema. Por questão de segurança, os nomes das unidades não foram revelados.

“Os funcionários das escolas interessadas que serão responsáveis pelo botão do pânico vão instalar o aplicativo nos celulares e formarão grupos de treinamento para operarem o sistema de maneira correta”, comunicou a Gama.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Desenvolvido pela Guarda, o aplicativo já entrou em funcionamento na rede municipal e está disponível para as escolas particulares e estaduais que fizerem o pedido na sede da corporação.

Nesta terça, a câmara aprovou, em segunda discussão, um projeto de lei que obriga as unidades particulares a aderirem ao botão do pânico. O texto é de autoria dos vereadores Thiago Brochi (sem partido) e Silvio Dourado (PL).

Segundo os autores, a proposta tem como objetivo enfrentar a onda de violência nas escolas e oferecer segurança à comunidade estudantil da rede de ensino privada. Para ter validade, o projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A propositura também impõe que as escolas, por meio de avisos por escrito, deverão prestar informações sobre o botão do pânico para os pais de alunos, funcionários e motoristas de vans ou ônibus escolares.

Funcionamento

Após apertar o botão, abre-se uma contagem regressiva de cinco segundos para que, em caso de engano, o solicitante possa desistir do acionamento.

Passado esse período, a central da Gama recebe a solicitação, visualiza o nome da escola, despacha uma viatura para o local e avisa para o solicitante que o pedido já foi atendido.

Os guardas mais próximos são acionados. Com eles, há um tablet destinado para atendimento de ocorrências do botão do pânico. Basta um toque para os agentes abrirem o GPS, que indica o melhor caminho para a escola.