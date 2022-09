Bombeiros voltam a controlar incêndio perto do CDP de Americana

O Corpo de Bombeiros demorou quase cinco horas para controlar um incêndio de grandes proporções em uma área verde às margens da Avenida Nicolau João Abdalla, perto do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana, na tarde desta quarta-feira (31). O tamanho da área atingida não foi informada pela corporação.

Incêndio voltou a ser registrado em área próxima ao CDP de Americana – Foto: Corpo Bombeiros de Americana / Divulgação

O efetivo esteve no mesmo local no dia anterior, também para conter uma queimada. Na ocasião, a brigada de incêndio da Goodyear auxiliou na contenção das chamas. De acordo com os bombeiros, já ocorreram outros incidentes semelhantes naquela região, principalmente no atual período de estiagem.

Outro Caso

Por volta das 20h desta quarta, os bombeiros de Americana também foram acionados para controlar outro incêndio, desta vez em uma área verde no Jardim da Paz.

Os trabalhos no local ainda estavam em andamento por volta das 21h desta quarta e não havia previsão para conclusão das atividades.