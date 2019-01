Bombeiros ficam feridos em acidente de trânsito

Dois bombeiros ficaram levemente feridos em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (8), em Americana. A viatura de resgate em que eles estavam colidiu com um veículo no cruzamento entre as ruas Pernambuco e Brasília, no Jardim Colina. Após a batida, o veículo oficial ainda bateu contra o muro de uma casa.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo a Polícia Militar, os bombeiros estavam na Pernambuco, no sentido Avenida Nossa Senhora de Fátima. Eles se deslocavam para atender a uma ocorrência na região do bairro Antonio Zanaga. O outro veículo envolvido no acidente, um Ford Ka, teria avançado no sinal de “Pare”, provocando a colisão.

As duas vítimas, um cabo e um soldado do Corpo de Bombeiros, foram socorridos para o Hospital Municipal de Americana com ferimentos leves.

Até o fechamento desta edição, policiais militares ainda aguardavam a chegada de técnicos do IC (Instituto de Criminalística) ao local. O caso deve ser registrado como lesão corporal na direção de veículo e será investigado pela Polícia Civil.