Bombeiros controlam incêndio em mata perto da SP-304 e Anhanguera em Americana

Foram necessários 12 mil litros de água para controlar as chamas, na noite de domingo; ninguém se feriu

O Corpo de bombeiros controlou um incêndio em uma área de mata nas proximidades da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na noite deste domingo (3).

Foram mil litros de água para controlar as chamas – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

De acordo com os bombeiros, por volta de 20h, eles foram chamados para controlar um incêndio em uma área verde. Foram necessários 12 mil litros de água para controlar as chamas. Não houve feridos.

Segundo a corporação, as causas do incêndio são desconhecidas.

Acidente: Os bombeiros também atenderam uma ocorrência de acidente na mesma noite. No momento em que se deslocavam para o atendimento do incêndio em uma mata perto das rodovias, atenderam um motociclista, que tinha caído ao chão após um Celta cruzar a Avenida Antônio Pinto Duarte, atingi-lo e depois fugir do local.

Motorista foi embora sem socorrer motociclista; acidente ocorreu na Avenida Antônio Pinto Duarte – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e chamaram o resgate, que conduziu o motociclista ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com ferimentos leves.