Homem é preso após atear fogo em apartamento, no Chácara Machadinho II

Transtornado e com falas desconexas, ele alegou que alguém teria entrado em seu apartamento e estaria tentando matá-lo

Um homem de 42 anos foi preso após colocar fogo em seu apartamento, no Chácara Machadinho II, em Americana, na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), o autor do incêndio estava transtornado. Ninguém se feriu e as chamas foram controladas pelos bombeiros.

Segundo moradores, o dono do imóvel ateou fogo e deixou o espaço pela varanda – Foto: Divulgação / Gama

Segundo consta na ocorrência, os guardas faziam o patrulhamento pela região quando, por volta de 02h40, avistaram as chamas.

Eles se dirigiram ao foco do incêndio, na rua Goiás e encontraram os moradores ao lado de fora do Edifício Lisboa tentando agredir o autor do incêndio.

Abordado, o homem relatou aos patrulheiros que um indivíduo imaginário tinha entrado em seu apartamento e estava tentando matá-lo. Ainda segundo a corporação, o morador estava transtornado e tinha fala desconexa.

Ele foi levado até a delegacia de Americana e posteriormente conduzido à cadeia de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

Incêndio

Acionados pela Gama, o Corpo de Bombeiros de Americana foi até o local e conseguiu controlar as chamas. Segundo a corporação, ninguém ficou ferido. A perícia também foi acionada e constatou que as chamas não afetaram os demais apartamentos do condomínio.