Bombeiros combatem incêndio às margens da Estrada Ivo Macris, em Americana

Um incêndio tomou conta de uma área de mata localizada às margens da Estrada Municipal Ivo Macris na tarde desta sexta-feira (2), em Americana, segundo o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, uma equipe já atua no combate às chamas. A fumaça pode ser vista a quilômetros de distância, até em municípios vizinhos.

Fogo às margens da Estrada Ivo Macris – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Esta semana também foi marcada por outras queimadas no município. Na última terça, conforme o LIBERAL noticiou, os bombeiros controlaram um incêndio numa área verde de aproximadamente 40 mil metros quadrados às margens da Avenida Nicolau João Abdalla, perto do CDP (Centro de Detenção Provisória).

Um novo incêndio ocorreu no mesmo local no dia seguinte, o que demandou cinco horas de atuação do Corpo de Bombeiros. Também na quarta, no período da noite, houve uma queimada numa área verde do Jardim da Paz.