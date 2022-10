Bolsonaro repete votação expressiva em Americana

O presidente Jair Bolsonaro (PL) praticamente manteve a quantidade de votos conquistados em Americana, nas eleições deste domingo. Ele irá para o segundo turno junto com o candidato e ex-presidente Lula (PT), que foi o segundo mais votado na cidade.

O atual presidente obteve 82.517 votos em Americana, o equivalente a 60,14% do que foi disputado na cidade. Em 2018, ele havia conseguido 83.563 (64,3%), um resultado que mostrou o apoio dos eleitores americanenses ao então candidato ao primeiro mandato de presidente.

Presidente Jair Bolsonaro continua tendo apoio maciço em Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Nesta segunda vez nas urnas, a tendência era de que a votação na cidade continuasse a demonstrar a liderança de Bolsonaro, o que acabou se confirmando. A preferência pelo presidente, inclusive, era vista nos pontos de votação, onde diversos eleitores marcaram presença vestindo camisetas do Brasil ou acessórios que remetiam as cores verde e amarela.

Já Lula conseguiu 40.614 votos no município, o equivalente a 29,60%. A votação ficou abaixo dos votos obtidos em 2002 e 2006, quando disputou a Presidência.

Conforme o LIBERAL relembrou neste domingo, o petista foi o mais votado em Americana 20 anos atrás – teve 61 mil votos (54%) em 2002 contra 27 mil de José Serra (PSDB). No segundo turno, a diferença ainda maior – 71 mil (62%) contra 42 mil (37%).

Já em 2006, o cenário foi diferente. Geraldo Alckmin (PSDB) foi o mais votado no primeiro turno da cidade, com 59 mil votos (48%), tendo Lula somado 50 mil (40%). No confronto com o tucano no segundo turno, Lula reverteu a votação – 63 mil (51%) a 60 mil (48%).

OUTROS CANDIDATOS. Em Americana, a terceira candidata mais votada foi Simone Tebet, do MDB. Ela teve 7.282 votos, o equivalente a 5,31% dentro dos válidos do eleitorado americanense. Ela ficou à frente de Ciro Gomes (PDT), que registrou 4.955 votos (3,61%).

O pedetista teve um desempenho pior do que em 2018, quando, disputando contra Bolsonaro e Fernando Haddad (PT), ficou em segundo, com 13.7600 votos (10,59%), à frente do petista.