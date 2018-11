Bolsonaro liga Salto Grande ao planejamento familiar

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) demonstrou apoio, em vídeo publicado no Facebook, ao movimento “Vamos salvar a Represa Salto Grande”, que postou o recado do deputado federal neste domingo (4).

Ao lado do filho, Eduardo Bolsonaro, também deputado pelo PSL, o futuro presidente disse que o trabalho merece apoio e ligou os problemas da represa e demais problemas ambientais à falta de uma política de planejamento familiar.

No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado do filho, que segura uma camiseta do movimento. O presidente eleito cita que conheceu um dos membros do movimento, Ricardo Paixão, e a iniciativa “Salve o Salto Grande”.

“Movimento que todos devem somar forças, afinal de contas nosso futuro está aqui. E acrescentaria, porque não, uma política de planejamento familiar. O Brasil e a natureza agradecem”, afirmou o futuro presidente.