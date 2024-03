Bolsonaro em Americana: ex-presidente filia prefeito de olho nas eleições municipais

Apoiadores do ex-presidente esperam por Bolsonaro em frente à churrascaria em Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de eventos partidários na tarde desta sexta-feira (1º) em Americana e Nova Odessa.

O ex-presidente chegou a Americana por volta de 13h na Churrascaria Grill Sul, no Jardim América. O almoço, que reúne apenas convidados, deverá selar a filiação do prefeito Chico Sardelli (PV) ao PL.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apoiadores de Bolsonaro marcaram presença no local, que contou com grades de proteção e segurança reforçada. Ao chegar, o ex-presidente cumprimentou apoiadores que estavam próximos à grade, tirou fotos e chegou a receber uma camiseta do Rio Branco.

Por volta de 12h, apoiadores do ex-presidente já estavam em frente à churrascaria para recebê-lo. O local tem venda de bandeiras do Brasil e Israel e um forte aparato de segurança, com policiais militares, rodoviários e guardas municipais.

Mais tarde, em Nova Odessa, Bolsonaro se reúne com o ex-prefeito Bill (PL) em uma loja de conveniência na Avenida Ampélio Gazzetta, por volta de 15h.

Leia mais

A vinda de Bolsonaro para a região tem como objetivo filiar pré-candidatos às prefeituras. Além de Chico Sardelli e Bill, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), também migrará para o PL mirando as eleições municipais em outubro. Bolsonaro estará em Santa Bárbara neste sábado (2).