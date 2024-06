Bolsonaro e Tarcísio vão participar de inauguração do Núcleo de Especialidades, em Americana, nesta sexta

Chico e Bolsonaro, durante evento de filiação do prefeito ao PL, em Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal - 01-03-2024

A Prefeitura de Americana divulgou nesta quarta-feira (12) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vão participar da inauguração do Núcleo de Especialidades, marcada para esta sexta-feira (14), às 18h30. O prédio do núcleo fica anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A vinda para Americana coincide com a data da Festa do Peão. Bolsonaro e Tarcísio, que já declararam apoio à candidatura de Chico à prefeitura, devem participar do evento durante a noite.

Mais votado em Americana nas eleições presidenciais de 2022, da qual saiu derrotado por Lula (PT), Bolsonaro estará no município para eventos públicos pela terceira vez. Na primeira, em abril de 2022, veio para a cidade em uma motociata que saiu de São Paulo. Em março, voltou para Americana para o evento de filiação de Chico ao PL.

O Núcleo de Especialidades foi bancado pelo Governo do Estado, no valor de R$ 2 milhões. A prefeitura entrou com uma contrapartida no valor R$ 962,1 mil de recursos próprios.

Obras do Núcleo de Especialidades estão na reta final – Foto: Amauri de Souza/Prefeitura de Americana

“As novas instalações integram um verdadeiro complexo de saúde, considerando o Hospital Municipal e a Unacon, que estão no mesmo ambiente. Essa capacidade instalada vai permitir maior resolutividade nos procedimentos”, afirmou o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira.

Atualmente, o núcleo funciona no imóvel do antigo Hospital Infantil André Luiz, na Vila Cordenonsi. Porém, em maio de 2023 a administração confirmou que seria feita a transferência de local, já que o anexo ao HM, ao lado da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), é um prédio próprio e pode receber a estrutura com maior conforto.

Com o novo espaço em funcionamento, a prefeitura irá economizar R$ 201 mil por ano, montante referente ao custo mensal de R$ 16,8 mil pelo aluguel do atual prédio, locado desde agosto de 2017.

Por mês, o núcleo realiza cerca de 5 mil consultas e 8 mil exames. Para ser atendido pelos médicos especialistas, o paciente precisa ser encaminhado por um profissional de UBS (Unidade Básica de Saúde).