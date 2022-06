Bolo de Santo Antônio: tradição adaptada veio para ficar

As restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) estão cada vez mais ficando para trás, mas algumas medidas adotadas durante o período devem continuar. O tradicional bolo de Santo Antônio, padroeiro de Americana, adotou um novo formato nos últimos dois anos e a mudança veio para ficar.

Em vez do grande bolo colocado sobre uma mesa, que recebe a bênção do padre e é cortado conforme é distribuído aos fiéis, o doce abençoado já está em pedaços guardados em caixas de isopor. As tradicionais medalhinhas de Santo Antônio, que eram colocadas dentro do bolo, foram embaladas e afixadas na tampa de algumas caixas. Ao lado da imagem do santo, foi colocado um bolo simbólico.

Retirada do bolo por fiéis ocorreu na Basílica – Foto: Marina Zanaki / O Liberal

As mudanças, implantadas nos últimos anos por conta da pandemia, foram mantidas por oferecer mais higiene e organização. Um grupo de seis casais voluntários realiza pelo quarto ano o bolo de Santo Antônio e deve continuar com o formato enquanto estiver à frente da atividade.

“O padre fez a bênção do mesmo jeito, o símbolo é o mesmo. Fizemos o bolo em cozinha industrial com toda a higiene. É uma mudança que veio para ficar para atender melhor o povo. Com o bolo grande, as pessoas estavam conversando em cima, então vai ser mantida a questão dos pedaços”, explicou a voluntária Ivia Cristina Baldin Barata.

No total, foram produzidos 2,4 mil pedaços, dos quais 1,8 mil foram vendidos antecipadamente e os demais deixados para compra na hora. O bolo foi distribuído na manhã desta segunda-feira, Dia de Santo Antônio, como parte da programação do padroeiro. Houve ainda a bênção dos pães, a celebração de três missas e procissão com saída da Basílica.

“A tradição da bênção do bolo e do pão está ligada à importância da palavra. Santo Antônio era um grande pregador, usava todos os recursos para encantar as pessoas.

A importância da tradição do bolo e do pão é dizer do nosso trabalho de construir um mundo melhor”, disse o padre Valdinei Antônio da Silva, responsável pela Basílica.