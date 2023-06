Bolão feito em Americana leva R$ 66,8 mil na Quina de São João

Apostas de Hortolândia, Santa Bárbara d'Oeste e Sumaré também faturaram no sorteio deste sábado

Aposta de Americana tinha 13 números e acertou a quadra – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Um bolão registrado em Americana, numa unidade da Baldin Loterias, acertou a quadra na Quina de São João e faturou R$ 66.880,71. A aposta tinha 13 números e estava dividida em nove cotas. O sorteio aconteceu neste sábado (24), em São Paulo.

Na cidade, também houve uma aposta simples que acertou quatro dos cinco números e ganhou R$7.431,19. Esse é a mesma situação de duas apostas de Sumaré, uma de Hortolândia e outra de Santa Bárbara d’Oeste.

Hortolândia também registrou uma aposta simples de sete números que faturou R$ 22.293,57 ao acertar a quadra.

As dezenas sorteadas foram 12-13-45-47-70. O prêmio maior, de R$ 216.787.644,54, foi dividido entre oito apostas vencedoras, das cidades de Itabuna (BA), Anápolis (GO), São Mateus do Maranhão (MA), Belo Horizonte (MG), Itaobim (MG), Campo Grande (MS), Guaratuba (PR) e Jaú (SP).

Conforme o LIBERAL noticiou neste sábado, em uma lotérica de Americana, um grupo de amigos havia apostado R$ 35 mil num bolão da Quina de São João.