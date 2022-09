Bolão de Americana acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 131 mil

Uma aposta de Bolão feita em Americana acertou cinco dos seis números da Mega-Sena, do concurso 2524, sorteado nesta quarta-feira (28), e vai pagar um prêmio de R$ 131.743,80 aos sortudos.

Foram 12 cotas nesta modalidade de jogo, ou seja, cada apostador levou para casa o valor de R$ 10.978,65. As apostas foram feitas na Loteria Via Brasil, no Jardim São Paulo.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram: 03-20-22-37-41-43

Em todo o Brasil, 404 apostas acertaram a quinta e 30.194 acertaram a quadra, mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio, que era de R$ 200 milhões, acumulou mais uma vez. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no dia 1º de outubro, véspera de eleição, com prêmio estimado de R$ 300 milhões.