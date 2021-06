Boca de lobo atrapalha trânsito em rua do Parque Gramado

Além dos transtornos no trânsito, a água da chuva, que volta do boca de lobo, está deteriorando o asfalto

Infiltrações tomam conta do asfalto que sofre danos com a água da chuva que volta do local - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Uma boca de lobo quebrada tem causado problemas na Rua Benedito das Chagas, em frente ao número 400, no Parque Gramado, em Americana.

Segundo o técnico em química Adilson Fernando da Silva, de 37 anos, e morador da região, o problema ocorre há mais de um ano, apesar das diversas reclamações que ele fez para a administração pública. Adilson relata que funcionários da prefeitura compareceram ao local e “colocaram um cavalete há três meses, mas não voltaram para arrumar”.

Depois da sinalização na boca de lobo, o trânsito da região, que é movimentada, piorou ainda mais. “Um carro precisa esperar outro passar para seguir o trajeto pela”, conta Adilson.

Além dos transtornos no trânsito, a água da chuva, que volta do boca de lobo, está deteriorando o asfalto.

Questionada, a Prefeitura de Americana não se posicionou sobre o assunto até a publicação da reportagem para informar quais providências seriam adotadas no local.

