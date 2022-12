‘BO Social’ busca ajudar atendimento a moradores de rua

Sistema foi apresentado pela PM a representante de órgãos assistenciais - Foto: Divulgação - Polícia Militar

Um sistema utilizado pela Polícia Militar terá o objetivo de ajudar no atendimento a moradores em situação de rua, integrando órgãos de assistência social do município por meio do chamado Boletim de Ocorrência Social a partir de janeiro.

O comandante da 1ª Companhia da PM em Americana, capitão Tiago Augusto Costa e Silva explica que a integração será realizada a partir do registro do boletim, elaborado pela Polícia Militar durante suas ações de rotina. Na plataforma, o sistema Órion, o registro será encaminhado para resolução por parte do órgão responsável conforme problema identificado pelo PM.

“Dependendo do caso, outros segmentos já poderão ser acionados. Em seguida, no caso da identificação de um morador de rua, por exemplo, ele poderá ser direcionado para a assistência social da prefeitura, ou ainda o Conselho Tutelar, em determinadas situações”, diz o policial, idealizador da iniciativa em Americana.

A reunião sobre a implantação foi realizada na última segunda-feira entre a Polícia Militar e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Cras (Centro de Referência da Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana.

“O projeto idealizado pela PM faz um convite para as ações de políticas públicas e integração entre os órgãos. As ações realizadas durante esse processo poderão ser acompanhadas, com as respectivas devolutivas dos trabalhos que foram ou que estão sendo realizados. Dessa forma, também evita o retrabalho de vários órgãos, pois em muitos casos, a mesma pessoa era apresentada em diversos setores, sem que as informações pudessem ser compartilhadas”, diz Juliani Hellen Munhoz Fernandes, secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Segundo ela, outro ponto importante é a identificação de outras situações, como no caso de violência doméstica, por exemplo. Quando um policial é direcionado para acompanhar esse caso, poderá identificar se eventualmente uma criança também pode ser vítima de maus-tratos. No próprio registro do boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar também é acionado para acompanhamento e ações nesse tipo de apuração.