Bloquinhos animam domingo de Carnaval

O domingo de Carnaval foi de muita música e diversão nos diversos bloquinhos que animaram todos os cantos de Americana. E teve festa para todos os públicos e estilos: desde atrações para crianças e adultos na Praça do Tio Gaga até muita música pop, no Centro, na primeira edição do bloco Klozy. Um evento marcado para acontecer no bairro Antonio Zanaga teve de ser cancelado devido à chuva.

O Klosy trouxe para a Rua Joaquim Luís de Matos, no centro da cidade, cerca de 15 atrações, como shows e apresentações de DJs. Para o estudante Josh Maia, de 15 anos, a realização do primeiro bloco com temática LGBTQ+ em Americana foi uma conquista. “Estamos aqui para mostrar que o carnaval é um momento em que todo mundo pode se divertir, independente de quem a pessoa seja, hétero ou gay”, disse.

Para ele, o Carnaval também é um momento de refletir. “Para a gente é uma vitória que esse evento ocorra, ainda mais num momento em que a sociedade está tão conservadora”. E nem mesmo a forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste domingo desanimou os ânimos dos foliões. “Quem está na chuva é para se molhar”, brincou Maia.

Já os pequenos se divertiram num evento voltado para a família na Praça Tio Gaga, no Jardim Glória. A matinê animou as crianças e trouxe um momento de lazer também para os pais. “Essa já é a terceira vez que venho aqui na praça e achei incrível esse evento para a comunidade”, ressaltou o professor de educação física Osmir da Cunha Filho, que mora em Americana há três anos.

Brinquedos infláveis, praça de alimentação e marchinhas de carnaval de todas as eras eram algumas das atrações da matinê na praça. A barbarense Ariana Karillo aproveitou o domingo para passar um tempo com as duas filhas. “Já é o segundo ano que a gente vem, as crianças adoram, é um momento ótimo para passar o Carnaval com as crianças e a família”.

Cancelado

Devido a forte chuva que caiu na tarde deste domingo, a programação do Carna Zanaga, que aconteceria na praça Vinícius de Moraes, precisou ser cancelada, conforme informações dos organizadores. O evento deve ocorrer na próxima terça-feira de Carnaval ou no sábado. As atrações desta segunda-feira, no entanto, estão mantidas. A partir das 18h, a praça vai contar com apresentações do DJ Vinny e da Bateria do Bloco do Coreto.