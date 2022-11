Bloqueios prejudicam rotina na rodoviária

Os bloqueios nas rodovias, iniciados na última segunda-feira em vários pontos da região e do Brasil, não estão prejudicando somente aqueles que possuem um veículo para dirigir. Os passageiros e motoristas de ônibus interurbanos e interestaduais também sofrem com as consequências das paralisações.

A reportagem do LIBERAL esteve na tarde desta terça na Rodoviária de Americana e conversou com os supervisores de todas as viações. As linhas com destinos a Santa Bárbara d’Oeste, Limeira, Piracicaba e São Paulo tiveram os seus horários cancelados. A viação que faz o trecho até Campinas não estabeleceu horários de saída.

Rodoviária de Americana nesta terça-feira: movimento pequeno e apreensão – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As viagens com destinos para os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Tocantins e todos os estados do Nordeste também foram canceladas. Os supervisores ressaltaram que estão explicando a situação para cada passageiro.

Uma mulher de 32 anos, que não quis se identificar, relatou que desistiu de ir de ônibus a Pirassununga e pediu para o seu pai buscá-la em Americana.

“Estou há três horas aqui. Estou esperando o meu pai porque não tenho certeza se eu conseguirei chegar a Pirassununga. De carro, pelo menos, dá para cortar alguns caminhos”, disse.

O motorista Robson Godoi, 46, faz a linha Americana-Descalvado. Ele precisou encontrar caminhos alternativos nas cidades de Limeira, Araras e Leme para conseguir cumprir a rota.

“Acaba mudando a rotina, né? Aí o tempo é outro, a rota é outra. A gente sempre avisa o passageiro que não é garantida a chegada. Nós estamos tentando, mas outras empresas, que a gente ficou sabendo, cortaram os horários”, contou.

Quem não teve a sorte de ensaiar a rota antes de iniciar a viagem foi Edison Cardoso, 61, que também é motorista da linha Americana-Descalvado, com saída às 16h. Ele foi surpreendido com um bloqueio próximo a cidade de Araras e necessitou da ajuda de um passageiro para chegar à rodoviária.

“Em Araras, a gente teve que fazer um caminho por dentro da estrada da Usina São João. É um caminho muito mais longo e até perigoso”, contou.

As viações orientam os passageiros que guardem os bilhetes, mesmo com o cancelamento das viagens, porque poderão ser utilizados quando as linhas estiverem normalizadas.