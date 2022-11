Black Friday sem cilada

Descontos já vêm ocorrendo nas últimas semanas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Novembro é o mês oficial das promoções. A Black Friday acontece na sexta-feira (25), mas os descontos já vêm ocorrendo nas últimas semanas. Boa parte das compras acontece no ambiente virtual. O LIBERAL preparou dicas de como aproveitar essa época para comprar mais barato sem cair nas ciladas.

A primeira orientação do Antônio Carlos Morad, especialista em direito tributário e empresarial, é acompanhar as alterações do preço dos produtos antes da Black Friday para entender se os descontos oferecidos são reais. Existem algumas ferramentas que podem ajudar nessa hora, como o Buscapé e o Zoom.

Outra dica do profissional é estar atento ao site onde a compra será feita. O endereço do link, por exemplo, precisa começar com “http”. Deve aparecer um cadeado na barra de navegação e o nome da loja na URL precisa estar escrito corretamente.

“Acontece de lojas virtuais serem alvo de hackers, que fazem um site idêntico ao original. Mas é possível identificar: olhando o endereço dá para ver que não é real, é uma coisa muito rústica”, alertou Morad.

A forma de pagamento também pode oferecer mais segurança, segundo o advogado. PayPal e Mercado Pago, por exemplo, garantem a devolução do dinheiro caso a compra se trate de um golpe.

O desconto no preço não invalida nenhum direito previsto no Código de Defesa do Consumidor. Em compras online, por exemplo, o cliente tem direito de desistir da transação em até sete dias, com a devolução total do valor pago. “A empresa não pode se negar a fazer a devolução, mas é lógico que algumas vão dificultar, tentando convencer o consumidor a ficar com o produto ou substituir por outro. Mas caso a empresa se negue a fazer o pagamento, poderá ser processada”, esclareceu o advogado.

direitos. Outra situação em que a empresa pode responder judicialmente é perda ou extravio da mercadoria sem o estorno do dinheiro em até 48 horas. “Se a devolução não acontecer, tem um cunho que entendo até criminal, e os responsáveis serão afetados por isso”, declarou Morad.

Não é porque um produto foi vendido abaixo do preço que a empresa pode entregar peças com defeito. “Se você está comprando um produto danificado, eles precisam avisar e o cliente deve assinar um termo. Mas isso não isenta a empresa de devolver o valor caso o consumidor se arrependa no prazo legal”, orientou o advogado.