Bispo desautoriza saída de pessoa ligada a padre

O bispo de Limeira, dom Vilson Dias de Oliveira, desautorizou uma demissão efetuada pelo padre Edmilson José da Silva, responsável pela Basílica de Americana, segundo relatos de três membros do CAE (Conselho de Assuntos Econômicos) da igreja. O episódio ocorreu na última sexta-feira.

O CAE decidiu demitir a funcionária por causa de sua proximidade com o padre Pedro Leandro Ricardo, ex-reitor da Basílica e atualmente afastado da função.

Leandro é investigado pela igreja e polícia por supostos abusos sexuais e desvio de dinheiro – ele nega. O sacerdote foi substituído pelo padre Edmilson no comando da Basílica em janeiro.

Elaine Pelozo, que trabalha no setor financeiro, chegou a ser avisada pelo padre Edmilson sobre sua demissão, mas ligou para o celular do bispo na hora, de acordo com os conselheiros. Nervosa, segundo os relatos, ela narrou o caso a dom Vilson e na sequência passou o telefone para padre Edmilson.

Depois da conversa, de acordo com o relato de um dos membros do CAE, o padre Edmilson disse à funcionária para esquecer o que ele tinha dito e que esse assunto seria resolvido com o bispo. Dom Vilson é o chefe da Igreja Católica em 16 municípios, entre eles Americana.

Além de Elaine, o CAE decidiu demitir o filho dela, Yan Pelozo, que trabalha na secretaria da igreja, e mais uma funcionária. “Não existe nenhum fato desabonador deles. O problema é que, assim, eles são pessoas que são obedientes e pessoas intimamente ligadas ao padre Leandro”, afirmou Mauro Sergio de Freitas, um dos nove membros do CAE.

“Muitos fiéis estão deixando de pagar o dízimo até porque estão vendo que eles estão lá, muita gente vem nos questionar, por eles serem ligados ao padre Leandro, por que estão lá ainda”, disse um dos conselheiros.

Os membros do CAE não gostaram da decisão do bispo. Na noite de segunda, se reuniram e o esperavam para confrontá-lo diretamente. Dom Vilson não apareceu. Ontem, segundo estes mesmos conselheiros, padre Edmilson foi conversar sozinho com o bispo, que manteve a decisão de não demitir os funcionários.

Agora, os membros do CAE pretendem falar diretamente com o bispo. Procurado, padre Edmilson pediu que a reportagem falasse com a assessoria de imprensa da Diocese.

A assessoria informou que essas questões são tratadas internamente e que não iria se manifestar. A reportagem telefonou para a Basílica para falar com Elaine. Uma outra funcionária informou que ela pediu que a reportagem enviasse um e-mail, o que foi feito, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.