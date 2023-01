B&G Cred: Justiça dá 30 dias para MP apresentar planilha de lesados

A Justiça de Santa Fé do Sul (SP) deu, na semana passada, um prazo de 30 dias para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) apresentar uma planilha com informações dos consumidores lesados no caso da B&G Cred, que se envolveu num esquema de pirâmide financeira e tinha uma filial em Americana. A determinação é do último dia 11. Trata-se de um trâmite necessário para a indenização dos clientes prejudicados. No MP, o caso está sob responsabilidade do promotor Felipe Bragantini de Lima.

Nesta segunda, ao LIBERAL, ele afirmou que a planilha ainda não está pronta, mas lembrou que já existem bens alienados judicialmente para o ressarcimento das vítimas, como aeronave, imóveis e animais.

O esquema de pirâmide financeira veio à tona em 11 de novembro de 2021, quando quatro pessoas foram presas durante operação realizada pela Polícia Federal.

De acordo com a investigação, a B&G Cred captava investimentos com a promessa de devolvê-los com juros de ao menos 5% por mês. Os pagamentos aos clientes, no entanto, eram feitos com o dinheiro de outros investidores, e não dos juros, segundo as apurações.

BENS. De acordo com o promotor, um dos imóveis alienados, localizado em Santa Fé do Sul, foi objeto de contrato de aluguel, e o valor da locação será destinado aos consumidores lesados a título de indenização. Também há imóveis que irão para leilão.

Lima citou, ainda, os acordos realizados entre a Promotoria e uma parte dos réus, situação relatada pelo LIBERAL no mês passado. Uma das empresas envolvidas, segundo ele, aceitou pagar R$ 2,1 milhões. “Todos os valores arrecadados se destinarão à indenização dos consumidores lesados”, disse.

O valor total dos bens alienados está estimado em R$ 28 milhões. O montante, no entanto, pode variar, até porque existem itens que ainda vão a leilão e podem ser arrematados por um preço inferior ou superior ao averiguado.

Os ressarcimentos vão ocorrer após a sentença no processo cível – o caso também se encontra na esfera criminal. Além dos prejuízos sofridos pelas vítimas, também existem dívidas trabalhistas, que representam uma fatia menor, mas têm preferência na ordem de pagamento.