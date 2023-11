Benefícios no transporte coletivo custam cerca de R$ 800 mil por mês para a Prefeitura de Americana

Administração municipal apresentou os números ao anunciar o aumento do teto do subsídio, que passa a ser de R$ 1,2 milhão por mês

As gratuidades e descontos na tarifa do transporte coletivo urbano custam cerca de R$ 800 mil mensais para a Prefeitura de Americana. A administração municipal apresentou os números nesta terça-feira (31), ao anunciar o aumento do teto do subsídio pago à concessionária, que passa a ser de R$ 1,2 milhão por mês.

Segundo o Executivo, mensalmente, o benefício da gratuidade é utilizado pelo menos 148 mil vezes, o equivalente a R$ 695 mil em tarifas que não são pagas pelo usuário e precisam ser subsidiadas pela prefeitura. Trata-se de um direito garantido a idosos, patrulheiros, pessoas com deficiência, agentes públicos, entre outros grupos.

Passagem de Çonibus custa R$ 4,70 em Americana atualmente – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Mensalmente, também há 45 mil passagens usadas com desconto – 50% para estudantes e aposentados, e 25% para operários. Dessa forma, ao menos R$ 100 mil deixam de ser pagos pelo usuário.

O teto do subsídio subiu de R$ 700 mil para R$ 1,2 milhão. A mudança tem como objetivo manter a tarifa em R$ 4,70 – valor praticado desde dezembro de 2019 – e, ao mesmo tempo, garantir o equilíbrio financeiro previsto no contrato firmado com a Sancetur, empresa que o opera o serviço por meio de Sou Americana.

“Estamos trabalhando pela melhoria no transporte público sem mexer no bolso do americanense. Sabemos das dificuldades do cidadão que utiliza esse meio de transporte, por isso, chegamos a um acordo com a empresa para que seja oferecido um transporte mais qualificado”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

De acordo com a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), a solicitação da empresa era para que o subsídio chegasse a R$ 2 milhões, mas, após as negociações e estudos feitos pela Comissão Tarifária, o teto ficou R$ 1,2 milhão.

“Houve uma disparada nos preços de combustível, na manutenção dos veículos, reajuste salarial dos funcionários, além da queda de usuários desde a pandemia. Mesmo assim, conseguimos manter o valor da tarifa, sem atingir o contribuinte. E, agora, chegamos a um acordo para que não tenhamos problemas no futuro”, afirmou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Aumento anterior e ‘cheque em branco’

O subsídio tinha aumentado pela última vez em julho de 2022. À época, o teto passou de R$ 150 mil para R$ 700 mil mensais.

Pouco antes, a câmara havia aprovado um projeto de lei que praticamente dava um cheque em branco à prefeitura.

Até então, toda mudança no subsídio precisava de aprovação dos vereadores. Porém, com essa nova lei, a administração municipal pode mudar o valor por meio de decreto e fixar o valor que julgar necessário, no momento que bem entender, sem necessidade de votação na câmara.