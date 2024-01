Bem longe da guerra: libaneses encontram refúgio em Americana

Mãe e filho deixaram seu país por conta dos conflitos no Oriente Médio e hoje gerenciam uma conveniência no município

“Nós oramos pela paz, mas não temos poder nenhum. E, sinceramente, não imagino paz lá”, afirma o libanês Raed Ahmad, de 35 anos. Morando em Americana há pouco mais de um ano, Raed compartilhou com a reportagem a experiência de fugir dos conflitos constantes no Oriente Médio para encontrar refúgio no Brasil.

Raed e a mãe Laila gerenciam uma conveniência na Avenida Cillos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“O Líbano é um país maravilhoso, de natureza, de cultura e de muita história, só que infelizmente sempre foi uma região de conflito e de muito perigo. Nasci em uma guerra e vivi em outras guerras”, recorda. Raed e a mãe, Laila Mourad, de 59 anos, participaram na última semana do programa Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580).

Laila, que está no Brasil desde outubro do ano passado, deixou o Líbano durante o conflito entre Israel e Hamas, que começou em 7 de outubro de 2023 e persiste até os dias de hoje. O confronto, alimentado principalmente por disputas territoriais, já resultou em milhares de mortes e levou muitos a buscarem refúgio em outros países.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Aqueles que têm oportunidade estão saindo do país. Ainda tenho tios, primos e minha mãe lá. Mas ela já tem 85 anos e não quer vir por conta da idade, diz que não consegue fazer mais essa viagem, são cerca de 20 horas”, comentou Laila, destacando as dificuldades enfrentadas por muitos em deixar o país natal.

Filha de libaneses e nascida em São Paulo, Laila conheceu o Líbano aos 19 anos e, desde então, testemunhou os desafios associados à instabilidade na região. “É um país muito bonito, mas sem nenhuma segurança. Quando ouvíamos o barulho de aviões, já ficavamos com medo de bombardeios, mas não podíamos fazer nada.”

Raed, por sua vez, relembra os momentos difíceis vividos durante guerras anteriores, incluindo bombardeios aéreos que atingiram áreas próximas à sua residência.

“Tinha 18 anos e estava na faculdade quando começou uma guerra. Bombardearam o aeroporto e sofremos muito. E, naquela época, ainda tínhamos como fugir para Síria porque não havia guerra por lá. Hoje, não dá mais” – o conflito entre Israel e Hamas se espalhou com ataques em países vizinhos como Síria e Líbano.

A primeira visita de Raed ao Brasil foi em 2011, e desde então, ele fez várias viagens antes de finalmente decidir fixar residência em 2022.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ele explica que a decisão foi motivada por uma crise econômica intensa em 2019, seguida pelo bombardeio ao Porto de Beirute (principal porto do Líbano) em agosto de 2020, que agravou ainda mais a situação. A pandemia de Covid-19 também impactou a já precária situação do país.

Atualmente, Raed e a esposa, ambos libaneses, gerenciam uma conveniência na Avenida Cillos, contando agora com a ajuda de Laila, que planeja em breve contribuir com pratos árabes para o estabelecimento.

“Fomos muito bem recebidos em Americana. As pessoas são acolhedoras, já fiz vários amigos”, afirma Raed, que se estabeleceu na cidade após um emprego intermediado por um primo.