Bebê de um mês é salvo pela PM após engasgar

Um bebê de um mês de vida foi salvo por dois integrantes da PM (Polícia Militar) após engasgar com o leite materno e ficar sem respirar. A criança foi encaminhada junto à mãe ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, por segurança, e permaneceu em observação.

Após primeiros socorros o bebê recuperou os sinais vitais. Foto: Divulgação – Foto:

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (27), por volta da 00h30, quando a 1ª Cia do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) foi acionada para socorrer um bebê que estava engasgado. Ao chegar ao local do ocorrido, no Jd. São Domingos, em Americana, encontraram-no roxo e desfalecido.

Os PMs Ivan e Parise realizaram a manobra de Heimlich, até que a criança expeliu um líquido branco pela boca e começou a chorar, voltando a respirar e restabelecendo seus sinais vitais. O boletim de ocorrência foi registrado pela Delegacia de Americana.